"قرقاش": موقع الخليج العربي لا يستوي إلا بالدور الرائد للرياض

معلقاً على تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن تصريح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عن السعودية يعبر عن تقديرنا جميعاً للمملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تصريح مرزوق الغانم وتقديره للدور السعودي في غاية التوفيق، ويعبّر عن تقديرنا جميعاً للسعودية ودورها، موقع الخليج العربي لا يستوي إلا بالدور الرائد للرياض، هذه أبجديات العمل الخليجي، كانت وستبقى.

وكان قد نوّه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم بمواقف المملكة العربية السعودية التاريخية والحالية قيادةً وحكومةً وشعباً تجاه دولة الكويت.

وقال "الغانم"، في تصريح صحفي عقب اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس بالرياض: إن المملكة العربية السعودية هي صاحبة الموقف التاريخي الذي لا يمكن أن ينساه أي مواطن كويتي، وكان لها بعد الله الفضل الأول والأكبر في تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم.