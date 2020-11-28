إغلاق "عقبتي حزنة والأبناء" احترازيًا بعد هطول أمطار غزيرة

بسبب غزارة الأمطار ووجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة وعقبة الأبناء، احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

ويأتي ذلك الإغلاق نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت، ولوجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة، فيما لم تسجل أي حوادث، بفضل الله.

عقبة حزنة

11

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 10:29 PM

بسبب غزارة الأمطار ووجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة

إغلاق "عقبتي حزنة والأبناء" احترازيًا بعد هطول أمطار غزيرة

أرشيفية

أرشيفية

أحمد العبدالله

الباحة

3 4,000

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة وعقبة الأبناء، احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

ويأتي ذلك الإغلاق نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت، ولوجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة، فيما لم تسجل أي حوادث، بفضل الله.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

عقبة حزنة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020