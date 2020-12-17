أمير جازان يدشن فعاليات "مهرجان عسل جازان" السادس في "العيدابي"

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، اليوم ، فعاليات "مهرجان عسل جازان" السادس ، الذي تنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.



وقص الأمير محمد بن ناصر الشريط إيذانًا بانطلاق المهرجان، وتجول في أركان معرض النحالين المقام بقبّة العسل، واستمع إلى عرض من محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري عن المعرض الذي يتضمن مشاركة 38 نحالاً يعرضون مختلف أنواع العسل الذي تشتهر منطقة جازان بإنتاجه، إلى جانب معرض الإدارات الحكومية المشاركة.



وزار أمير جازان معرض "فنون وتراث بلغازي" المصاحب للمهرجان، وركن الأسر المنتجة الذي تشارك فيه 52 أسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، واطلع على معرض بلدية محافظة العيدابي، مستمعًا لعرض من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان عن أبرز المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والبالغة تكاليفها 27,000,000 ريال والمشروعات المنجزة خلال العام المالي 2020م بتكلفة 7,000,000 ريال، وكذلك المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة.