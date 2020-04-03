كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

ديننا الإسلامي علّمنا أن نقول للمحسن أحسنت.. تهنئة الأبطال وأصحاب الإنجازات والمراكز المتقدمة في أوقات الرخاء والشدة مطلب من الجميع.. فريق الهلال السعودي لكرة القدم أدخل السرور على قلوب أبناء المملكة العربية السعودية في عدد كبير من المناسبات والمحافل الدولية، وكان آخرها حصوله على بطولة آسيا، وتميزه في بطولة العالم للأندية؛ كل ذلك جعل الجميع يطمئن على مستقبل الكرة السعودية بوجود موهوبين أمثال: سالم الدوسري، المعيوف، البريك، سلمان الفرج، وسالم الشهراني، وغيرهم من أصحاب الموهبة الكروية العالية.

كلنا نعلم بالظرف الطارئ الذي يمرّ به العالم، ونحن جزء من هذا العالم، وقد اتخذت حكومتنا الرشيدة مجموعة من الإجراءات التي تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا وقانا الله وإياكم منه ومن جميع الفيروسات، ومن ضمن حزمة القرارات إيقاف الأنشطة الرياضية في مختلف المجالات نظرًا لأن فيها اجتماعًا للجماهير، وقد يؤدي هذا إلى التأثير السلبي ونقل العدوى بين الناس بسبب اختلاط الناس ببعضهم، الجميع بارك هذه القرارات والخطوات الاحترازية والوقائية.

لا أحد يعلم متى يمكن أن تعود الحياة للوضع الطبيعي، ويرجع الناس لممارسة أعمالهم ومزاولتها كما قبل كورونا، كما يعتقد الكثير أن عودة الدوري لهذا الموسم قد تتأخر إلى أجل لم يُحدد بعد.

وبما أن فريق الهلال في المقدمة، واستمر على ذلك عدة جولات متتالية؛ أرى أن يتوِّج القائمون على الرياضة السعودية الهلالَ بطلًا لهذا الموسم، وهذا استحقاق للهلال وليس مجاملة من أحد.. لو استمر الدوري فسوف يكون الهلال هو البطل؛ وذلك بفارق النقاط عن أقرب منافسيه في الدوري.

الشارع الرياضي السعودي بحاجة إلى الفرحة، وتتويج الهلال سيكون بمثابة جرعة جميلة وطاقة سعادة تعم جميع محبي كرة القدم؛ لأن هذا يحقق العدل والإنصاف لفريق اجتمع الأغلبية على احترامه.

قرار تتويج الهلال ببطولات الموسم سيكون له الأثر المعنوي الكبير، هذا القرار بحاجة إلى شجاعة وحسم وسرعة تسعد جماهير كرة القدم.