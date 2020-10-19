مسؤولان: أمريكا تقترب من إبرام اتفاق مع السودان لإزالته من لائحة الإرهاب

توقعات بصدور الإعلان عنه في الأيام المقبلة

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم (الاثنين)، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترب من إبرام اتفاق مع السودان لإزالة الخرطوم من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ومن المتوقع صدور إعلان في الأيام المقبلة.

وذكر أحد المسؤولين أن الاتفاق قد يحرك السودان خطوات نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غير أنه أشار إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.

من ناحيته، بين المسؤول الآخر أن أحد الاحتمالات هو أن تعلن واشنطن أولاً شطب السودان من القائمة ثم تتركها للسودان وإسرائيل لتعلن لاحقاً عن اتفاق بشأن إقامة العلاقات.





ويعود تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب إلى عهد الحاكم المخلوع عمر البشير، ويجعل من الصعب على حكومته الانتقالية الحصول على إعفاء عاجل من الديون والتمويل الأجنبي.

وتمثلت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات بين الولايات المتحدة والسودان في إصرار السودان على عدم ربط أي إعلان لشطب الخرطوم من القائمة صراحة بالتطبيع مع إسرائيل، ولا تزال الخلافات قائمة بين المسؤولين السياسيين والعسكريين السودانيين حول إلى أي مدى وسرعة المضي في تحسين العلاقات مع إسرائيل.