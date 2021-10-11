"إسلامية جازان تنفّذ 2300 جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة

خلال أسبوع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان خلال الأسبوع الماضي (2300) جولة رقابية في مساجد وجوامع المنطقة نفّذها مراقبو ومراقبات المساجد؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وبيّن مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن الجولات تأتي ضمن أعمال الوزارة في حماية المجتمع والاهتمام ببيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على الصحة العامة وفق تعليمات الجهات المختصة التي تصب في مصلحة الجميع، لحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

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11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443 10:45 AM

خلال أسبوع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية

"إسلامية جازان تنفّذ 2300 جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان خلال الأسبوع الماضي (2300) جولة رقابية في مساجد وجوامع المنطقة نفّذها مراقبو ومراقبات المساجد؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وبيّن مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن الجولات تأتي ضمن أعمال الوزارة في حماية المجتمع والاهتمام ببيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على الصحة العامة وفق تعليمات الجهات المختصة التي تصب في مصلحة الجميع، لحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

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