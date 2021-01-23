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تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية ورياح نشطة وشبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد عوالق ترابية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر السبت.



وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر السبت.



ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



وتشهد عسير أيضاً أتربة مثارة ورياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت، وتشهد المنطقة عوالق ترابية على أبها والحرجة وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



ونبه المركز لمنطقة مكة المكرمة، بأنها تشهد استمرار عوالق ترابية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل والموية وتربة ورنية وميسان وخليص ورابغ والجموم وبحرة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر السبت.



وتشهد الرياض رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً بمدى الرؤية ونشاطاً للرياح السطحية وتشمل الحالة السليل وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.