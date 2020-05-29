البرازيل تسجّل رقماً قياسياً يتجاوز 26 ألفاً في الإصابات الجديدة بكورونا

ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إن البلاد سجّلت رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجّلت 26417 حالة إصابة جديدة يوم الخميس؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلاً عن العدد القياسي الذي سجّلته يوم 21 مايو عندما أعلنت وفاة 1188 شخصاً بالمرض.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

4

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 12:37 PM

ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة

البرازيل تسجّل رقماً قياسياً يتجاوز 26 ألفاً في الإصابات الجديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,850

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إن البلاد سجّلت رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجّلت 26417 حالة إصابة جديدة يوم الخميس؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلاً عن العدد القياسي الذي سجّلته يوم 21 مايو عندما أعلنت وفاة 1188 شخصاً بالمرض.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

البرازيل فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020