أمطار مكة تسقط شجرة في الدائري الثالث.. و"المرور" يباشر

تجمع للمياه بكوبري المنصور وصعوبة حركة

تسببت الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة قبل قليل في سقوط إحدى الأشجار في الدائري الثالث وعرقلة حركة السير، وتحديدًا أمام وقت اللياقة.

وبحسب المعلومات تباشر دوريات المرور هذه اللحظات الحالة واستخدمت معدة ثقيلة "شيول" لسحب الشجرة من الموقع، فيما شهد كوبري المنصور كثافة وتجمعًا لمياه الأمطار باتجاه الدوارق بالقرب من مجمع السيف غاليري.

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01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 05:06 PM

تجمع للمياه بكوبري المنصور وصعوبة حركة

أمطار مكة تسقط شجرة في الدائري الثالث.. و"المرور" يباشر

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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تسببت الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة قبل قليل في سقوط إحدى الأشجار في الدائري الثالث وعرقلة حركة السير، وتحديدًا أمام وقت اللياقة.

وبحسب المعلومات تباشر دوريات المرور هذه اللحظات الحالة واستخدمت معدة ثقيلة "شيول" لسحب الشجرة من الموقع، فيما شهد كوبري المنصور كثافة وتجمعًا لمياه الأمطار باتجاه الدوارق بالقرب من مجمع السيف غاليري.

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