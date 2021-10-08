الولايات المتحدة تسجِّل 99,055 إصابة جديدة و1,550 وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 99,055 إصابة ‏جديدة و1,550 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,105,375، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 708,784.