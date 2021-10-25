"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة

تفقد أقسامه الطبية والتأهيلية وأشاد بدوره وكوادره البشرية المتخصصة

قدم رجل الأعمال محمد الهذلول الغيثي اليوم الاثنين، دعمًا ماليًا مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة حائل لمساندة المركز في دوره الحيوي والخيري في تقديم خدمات مجانية لأبناء المنطقة من ذوي الإعاقة.



وكان "الغيثي" قد تفقد برفقة مدير مركز الملك سلمان عبدالمحسن الهريش على أقسام المركز الطبية والتأهيلية والتربية الخاصة واستمع لشرح مفصل من مدير المركز عن تجهيزات المركز والخدمات في التربية الخاصة والطبية والتأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة في المنطقة.



وقد أبدى "الغيثي" سروره وإعجابه بما شاهده بالمركز والخدمات التي يقدمها وبالإمكانات والكوادر البشرية المتخصصة التي تعمل في أقسام المركز.

