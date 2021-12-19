بطريقة مضحكة.. أمريكي يحاول إثبات عدم أهمية الكمامة في الطائرة.. هذا ما حدث

تم طرده وإعادته مرة أخرى

لم يتوقع الأمريكي "آدم جين" ما قد يحدث معه، بعد أن قرر أن يختبر إجراءات الأمن الصحية في الطائرة، ودخل ولم يضع على وجهه أي كمامة. وعندما شاهده طاقم الضيافة الطائرة التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" طلبوا منه ارتداء كمامة ليتسنى له الجلوس في المقعد المخصص له؛ فما كان من "جين" إلا أن وضع "قماشًا" لا يغطي شيئًا؛ فما كان من الطاقم إلا أن طلبوا من "آدم "مغادرة الطائرة قبل إقلاعها من مطار فورت لودرديل في ولاية فلوريدا؛ بسبب ما ارتداه على وجهه بدلًا من الكمامة؛ وفقًا لـ"سي إن إن".

وأوضح "آدم جين" أنه أراد بذلك إثبات "سخافة" التدابير الإلزامية للركاب حول ارتداء كمامات داخل الطائرة لمواجهة جائحة كورونا؛ ولكن لسوء حظه لم يجد الموظفون في رحلة الخطوط الجوية مقعدًا بديلًا له.