"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر لـ 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، و الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و العيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكرت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 02:27 PM

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر لـ 9 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، و الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و العيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكرت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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