بيشة.. جراحة عاجلة تنقذ حياة طفل مستأصلة ورماً بالغدة الليمفاوية

حُول فوراً لغرفة العمليات بعد دخوله قسم الطوارئ ويتحضر لـ"الكيماوي"

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في بيشة، في استئصال ورم في الغدة الليمفاوية لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

وكان الطفل قد أدخل عن طريق قسم الطوارئ وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أنه يعاني ورماً بالغدد اللمفاوية، وتم تحويله فوراً لغرفة العمليات لإجراء عملية مستعجلة له نظراً لتفاقم الحالة، وبفضل من الله نجح الفريق في استئصال الورم بالكامل، وجارٍ العمل على تحويل الطفل إلى مركز متخصص لإجراء جلسات العلاج الكيماوي.

فريق طبي

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22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 11:14 AM

حُول فوراً لغرفة العمليات بعد دخوله قسم الطوارئ ويتحضر لـ"الكيماوي"

بيشة.. جراحة عاجلة تنقذ حياة طفل مستأصلة ورماً بالغدة الليمفاوية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نجح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في بيشة، في استئصال ورم في الغدة الليمفاوية لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

وكان الطفل قد أدخل عن طريق قسم الطوارئ وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أنه يعاني ورماً بالغدد اللمفاوية، وتم تحويله فوراً لغرفة العمليات لإجراء عملية مستعجلة له نظراً لتفاقم الحالة، وبفضل من الله نجح الفريق في استئصال الورم بالكامل، وجارٍ العمل على تحويل الطفل إلى مركز متخصص لإجراء جلسات العلاج الكيماوي.

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فريق طبي

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