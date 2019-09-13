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رُزق بمولودة قبل عدة أشهر.. ولم يتردد في تقديم روحه للوطن

جموع المُشَيّعين تزفّ رجل الأمن الشهيد "البقمي" بمركز رضوان

زفّت جموع من المشيعين من أهالي رضوان، ظهر اليوم الجمعة، رجل الأمن الشهيد محمد بن عيد بن راجح البقمي، الذي دافع عن الوطن ومقدساته بجسده وروحه؛ حيث استُشهد الثلاثاء الماضي بالحد الجنوبي، ودُفن اليوم بمسقط رأسه بمركز رضوان.

وأديت الصلاة على الشهيد اليوم، عقب صلاة الجمعة، وووري جثمانه الثرى بمقابر رضوان.

ورُزق الشهيد "البقمي" الذي يعمل في لواء الملك عبدالعزيز الآلي، بمولودة قبل عدة أشهر، قبل أن يرحل عنها، مسطّرًا أروع البطولات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بما قدّمه الشهيد في ميادين الشرف؛ داعين الله له بالرحمة، وأن ينصر هذه البلاد، ويجعل كيد الأعداء في نحورهم.