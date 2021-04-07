الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، ‏يتضمن نشاطاً ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.‏‎‏ ‏