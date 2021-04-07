الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، ‏يتضمن نشاطاً ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.‏‎‏ ‏

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442 10:50 AM

‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، ‏يتضمن نشاطاً ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.‏‎‏ ‏

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