شرطة الرياض تطيح بـ 9 سرقوا محطات توزيع كهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء

استولوا على قواطع نحاسية ومواد كهربائية بقيمة تصل إلى مليون ريال

صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثمانية مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء، حيث بلغت قيمة المسروقات (1,050,000) ريال.