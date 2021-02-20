أمانة الشرقية: أمطار خفيفة شهدتها حاضرة الدمام

التنسيق مستمر مع "الأرصاد" لمتابعة مستجدات الطقس

شهدت حاضرة الدمام، يومي الخميس والجمعة الماضيين، هطول أمطار خفيفة، فيما لم تشهد الطرقات الرئيسة تجمعات للمياه، مما ساهم في انسيابية الحركة المرورية.

وذكرت أمانة المنطقة الشرقية أن الأمطار التي هطلت شملت الدمام والخبر، حيث قامت الأمانة بتفعيل خطتها التي أعدتها مسبقًا لتصريف مياه الأمطار؛ حيث بلغت الكميات التي تم سحبها يومي الخميس والجمعة الماضيين نحو 520 ألف متر مكعب تم تصريفها إلى الخليج العربي، بواسطة محطات تصريف مياه الأمطار، وأيضًا عبر المعدات والآليات التي تتبع الأمانة.



وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: إن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه في وقت سابق كافة البلديات والإدارات المعنية بالاستعداد وتسخير الإمكانات لأي طارئ، موضحًا أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الأمانة والهيئة العامة للأرصاد لمتابعة حالة الطقس.

وأشار إلى أن محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام تبلغ طاقتها التصريفية "420 ألف م3/ساعة"، بما فيها محطات الضخ في الأنفاق.



وحثّ المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة كافة المواطنين والمقيمين على التقيد بالتعليمات وقت هطول الأمطار؛ حفاظًا على سلامتهم، كما أهاب في حال وجود أي ملاحظة الاتصال على 940، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.