كورونا يواصل ضرب الولايات المتحدة: 43.468 إصابة و839 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 43.468 إصابة مؤكدة، و839 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.656.799 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 197.116 حالة وفاة.