بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

الحكومة أعلنته لمدة 3 أيام وأسبوع كامل بمدينتين بعد ظهور حالة جديدة بـ "كورونا"

طالبت الملحقية الثقافية السعودية بنيوزلندا، بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس "كورونا".

وأفادت الملحقية، في تغريدة على حسابها بتويتر، بأن السلطات المحلية في نيوزيلندا أعلنت الحظر الكامل في البلاد بشكل عام لمدة 3 أيام، وفي مدينة أوكلاند وكورومندال لمدة 7 أيام بعد ظهور حالة كورونا.

وسجلت نيوزيلندا، الثلاثاء، أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ ستة أشهر؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لمنع تفشي محتمل للوباء.

وتأكّدت إصابة شخص بالفيروس في أوكلاند، كبرى مدن البلاد، من دون تحديد مصدر العدوى بعد، بحسب وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، لاتخاذ قرار حول التدابير التي ستفرض بعد رصد أول إصابة بكوفيد-19 في أوساط السكان منذ 28 فبراير.

ووفق رويترز، أشارت الوزارة إلى أن "استجابة حازمة وسريعة هي أفضل وسيلة للحد من أي انتشار محتمل، والمطلوب من الجميع لزوم الهدوء وتحمُّل المسؤولية إلى حين جمع مزيد من المعلومات حول حالة محتملة"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.