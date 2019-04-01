خادم الحرمين يستقبل الأمراء وجموعًا من المواطنين في الشرقية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في المنطقة الشرقية مساء اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله .-

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر الخليج في الدمام، كان في استقباله - أيده الله- الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم .

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء مع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله .-

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، والأمير عبدالله بن محمد بن جلوي، والأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن تركي بن عبدالله، والأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن تركي بن عبدالله ، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله ، والأمير نواف بن بندر بن مشاري، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن خالد بن جلوي، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن جلوي ، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.