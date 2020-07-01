باكستان: 4133 إصابة جديدة و91 حالة وفاة إضافية بكورونا

العدد الإجمالي للإصابات 213469 والضحايا 4395 حالة

سجلت باكستان اليوم 4133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 213469 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4395 حالة وفاة.

وأضاف أن 100802 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2741 حالة في وضع حرج.