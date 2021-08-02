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أكد أن هذا الإنجاز العلمي يعكس ما وصل إليه أبناء وبنات الوطن من مكانة علمية عالمية

الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021

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كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اليوم عددًا من طلاب وطالبات جامعة أم القرى الذين حصلوا على جوائز عالمية في معرض جنیف للابتكارات2021، والذي نظمته (عن بُعد) المنظمة العالمية للملكیة الفكریة خلال الفترة من 10-14/ مارس /2021م

وهنأ الأمير خالد الفيصل، رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني، والطلاب والطالبات الفائزين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز العلمى يعكس ما وصل إليه أبناء وبنات هذا الوطن من مكانة علمية عالمية، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاج ليسهموا بابتكاراتهم في نهضة الوطن.

وكرم الأمير خالد الفيصل الطلاب والطالبات وهم أمجاد البقمي عن مشروع (عصاك تدلك) للمكفوفين يوجد بها خاصية GPS وممكن تستخدم من قبل المكفوف بالحساسات اوالسماعة واستخدمها عن طريق برنامج يوضع في جهاز المكفوف وتحديد المكان المقصود)، والطالب زياد المتين عن مشروع (القفاز الرائع) الذي يترجم لغة الإشارة إلى لغة سمعية تبث عن طريق السماعة الخارجية الموجودة بالقفاز، لتحسين التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية)، والطالبة داليا أبو ريا عن مشروع (الخدمة الطبية الذاتية) وهو جهاز طبي لصرف المسكنات - خافضات الحرارة - والأدوية الشهرية لتوفير الوقت والجهد على المرضى ويتم صرف الأدوية عن طريق باركود تتم قراءته عبر جهاز الخدمة الذاتية الطبية)، الطالبين جهاد فلمبان وخليل مياجان عن مشروع (وحدة ضربات الشمس المتنقلة) وهو عبارة عن حقيبة تساعد في توفير الرعاية الطبية الطارئة لعلاج إصابات ضربات الشمس وتفادي المضاعفات الخطرة وتحتوي الحقيبة على نقالة قابلة للطي، حيث يسهل فتحها وتركيبها لحماية المصاب من ضربات الشمس ورذاذات ماء تساعد على تبريد وترطيب الجسم لتجنب المضاعفات.



والطالب علي البركاتي عن مشروع (السخان الذكي) ويقدم خدمة تطوير السخانات المياه المنزلية ليتم التحكم بها عن طريق تطبيق في الجوال يتيح إمكانية التحكم بمقدار درجة حرارة الماء والتشغيل والإيقاف حسب التوقيت والساعة التي يريد فيها المستخدم بدء عملية التسخين، مما يخفض استهلاك الكهرباء، والطالبة سمر الجهني عن مشروع (نظام حماية التوصيلات الكهربائية من الحرائق) ويهدف لحمايتها من التلف وتقليل حدوث الحرائق الكهربائية من خلال منظومة إلكترونية تتبع ارتفاع الحمل الكهربائي وإعادة النظام لحالته المستقرة بكفاءة تصل إلى 99.39% ويوفر النظام التواصل مع المستخدم من خلال شبكات WiF.

ورغد بغدادي عن مشروع (الحقنة الطبية الإلكترونية) وهو عبارة عن أنبوب يضم أهم أدوات التخدير ويعمل على إجراء هذا التخدير بسرعة ودقة ومرونة ويخفض من نسبة فشل تخدير فوق الجافية الذي يتراوح ويجنب وقوع المضاعفات الناتجة عن إدخال الإبرة في منطقة خاطئة)، والطالب عبدالوهاب سمكري عن مشروع (التوربين المتكيف) يعمل على تحريك المولد مع منسوب المياه دائمًا لاستغلال الطاقة الحركية دون هدر، والطالبة أمجاد فلاتة وفريق يسر عن مشروع (يسر) وهو نظام تواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يحتوي على 3 أدوات مساعدة وهي مستشعر البصر، وقارئ إشارات الدماغ،

والقرص الضاغط)، وعهود بغدادي عن مشروع (نظام تعديل وضعية الجلوس الذكي) يوفر النظام إنذارًا بالاھتزاز عندما یكتشف المستشعر زاویة جلوس غیر صحیة لتصحیح وضعیة جلوسه الخاطئة، ويرتبط الكرسي بتطبیق إلكتروني، وإبراهيم الزهراني عن مشروع (نظام مانع لسقوط الرافعات) للمحافظة على توازن الرافعة ويعمل على حماية البشر وتقليل مساحة الخطر)، والطالبة مودة مجاهد بمشروع (الكرسي الذكي) ویعمل بالطاقة الشمسیة ویتوفر في جمیع الأماكن العامة لیمد بخاصیة التبرید أو التدفئة وشحن للھاتف المحمول وإمكانیة الشراء من آلة البیع الذاتي المضمنة بالكرسي.