رياح نشطة وسحب رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443 08:51 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

رياح نشطة وسحب رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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