اختفاء خمسيني بعد إجراء فحوصات طبية داخل مجمع فيصل الطبي بالطائف

يعاني من اعتلالات نفسية.. وذووه يناشدون البحث عنه

اختفى مواطن خمسيني من داخل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وذلك بعد أن خضعَ للفحوصات الطبية، حيث كان يُعاني من كحة شديدة والتهاب في صدره.

وتبين التفاصيل أنَ المواطن "عبدالله بن عبيدالله الفهمي" (55 عامًا) حضرَ إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في ساعة متأخرة من ليل أمس عند الساعة الواحدة وأربع دقائق، وتم إدخاله للطوارئ.

وبسبب التنظيمات والمتابعة الطبية المُنفذة بالمجمع، أبلغ الأطباء مرافقيه بأنه سيتم عزله لحين ظهور الفحوصات بسبب الاشتباه في كونه مُصاباً بفيروس كورونا، بينما أبلغ مرافقوه الأطباء بأنهُ يعاني من اعتلالات نفسية وأنهم سينتظرونه حتى ظهور نتائج الفحوصات.

وانتظر مرافقوه بالمجمع حتى الساعة الثالثة فجراً، وحينها أبلغهم الأطباء بأن مريضهم سليم ولله الحمد من الفيروس وفقاً لنتائج الأشعة، وأن الأمر مجرد التهاب عادي، ولما بحثوا عنه بداخل الطوارئ لم يجدوه، فسألوا الأطباء والذين أفادوهم بأنهم سلموه وصفة الدواء ووجهوه نحو الصيدلية، ولكنه اختفى في تلك الأثناء بداخل المجمع ليُسجل لدى الجهات الأمنية مفقودًا.

وتم التعميم عن الخمسيني المفقود عن طريق مركز شرطة النزهة، وهو أسمر البشرة، يرتدي ثوباً بلون بني، وجاكيت أسود، وشماغاً أحمر، ويعاني من اعتلالات نفسية، ولا زال حتى الوقت الحالي مفقوداً، وترك ذووه رقماً للتواصل في حال الاستدلال عليه: ٠٥٣ ٧٨٧ ٥٧٣١.