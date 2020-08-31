اتفاقية بين "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون

للتعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون، اتفاقية تعاون، بحضور المدير العام للصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والمدير العام لقناة "الإخبارية" فارس بن حزام.

وسيقدم الصندوق وفقا للاتفاقية برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في المجالات القيادية لمنسوبي ومنسوبات الهيئة.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

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31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 04:00 PM

للتعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية

اتفاقية بين "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون، اتفاقية تعاون، بحضور المدير العام للصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والمدير العام لقناة "الإخبارية" فارس بن حزام.

وسيقدم الصندوق وفقا للاتفاقية برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في المجالات القيادية لمنسوبي ومنسوبات الهيئة.

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صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

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