" آل خليفة" : كرة القدم الآسيوية تعيش مرحلة مهمة في التكيف مع المتغيرات العالمية

أشاد بالنجاح المتميز لفعاليات مؤتمر الأمناء في العاصمة الرياض

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم, بالنجاح المتميز لفعاليات مؤتمر الاتحاد الآسيوي الأمناء العامين للاتحادات المحلية والإقليمية في آسيا، المقام في العاصمة الرياض بمشاركة نخبة من خبراء كرة القدم في آسيا والعالم.



ووجه "آل خليفة" الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على جهوده المبذولة لإنجاح المؤتمر, قائلاً: "ننظر بعين التقدير والاحترام لما أظهرته أسرة الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل من احترافية عالية وكفاءة تنظيمية متميزة لاستضافة هذا الحدث القاري، وهو أمر غير مستغرب من الاتحاد السعودي الذي يعتبر حالياً أحد أهم النماذج الناجحة قارياً ودولياً, وفقاً للمخرجات المتميزة التي تواكب مسيرته.



وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أن كرة القدم الآسيوية تعيش مرحلة مهمة في التكيف مع المتغيرات العالمية كافة على الصعيد الكروي، وذلك من خلال جسور الترابط المستمرة مع الاتحادات القارية والوطنية في العالم, قائلاً: "نستلهم التطوير وتنمية المكاسب العملية من خلال فتح قنوات التواصل مع الجميع، والأخذ بالتجارب الناجحة التي تتناسب مع واقع كرة القدم الآسيوية، ويتجسد ذلك عبر مشاركة نخبة من الرياضيين والإداريين في قطاعات الاقتصاد والتسويق العالمية في المؤتمر السنوي للأمناء العامين".



وأكد أن مفاهيم العمل الإستراتيجي للاتحاد الآسيوي أعطت أهمية كبيرة للمشاركة الفاعلة لاتحادات كرة القدم الوطنية والإقليمية في برامج الاتحاد القاري، مما أثمر عن استقرار إيجابي ومسيرة متصاعدة لكل البرامج والمسابقات رغم ظروف أزمة "كوفيد-19".



وقال رئيس الاتحاد الآسيوي: "لقد وضعنا العمل المشترك أولوية في صناعة القرار الكروي بالقارة. والمؤتمرات واللقاءات الدائمة للقيادات التنفيذية بالاتحادات الوطنية والإقليمية تعبر فعلياً عن الوحدة الآسيوية في مواجهة التحديات، والدافعية نحو تجسيد المستقبل المشرق للكرة الآسيوية، كما تعزز من أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والمشاريع المختلفة، ومناقشة الواقع والمستقبل بشكل أعمق للوصول لتحقيق الأهداف المرسومة قارياً ودولياً".