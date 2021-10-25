بعد ندوات وورش عمل.. القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بالطائف

حظيت بحضور عدد كبير من المسؤولين والمهتمين والأسر في المحافظة

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي عن نجاح فعاليات القافلة الارشادية والتي حظيت بحضور عدد كبير من المسؤولين والمهتمين والأسر في محافظة الطائف من خلال 15 ورشة عمل.

وأضاف المهندس "الغامدي" أن هذه الورش هي نتائج التعاون بين إدارة الإرشاد الزراعي ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة ضمن فعاليات القافلة الارشادية الزراعية، حيث يشكل الإرشاد الزراعي ركناً هاماً وأساسياً لدعم وتطوير العملية الزراعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوجيه المزارعين للوصول إلى تحقيق كفاءة الإنتاج، كما يسهم في تعزيز مساهمتها في عملية التنمية من خلال الوصول إلى زراعة متطورة تعتمد على أساليب حديثة في الإنتاج.

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر بن محمد الصقهان على الجهود المبذولة في توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة في جميع مناطق المملكة والاهتمام المباشر التي توليه وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز العمل المشترك بين المختصين والمزارعين،لتزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات بالخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي وذلك عبر اعدادها وتنفيذها لقوافل ارشادية توعوية لعموم المزارعين في جميع مناطق المملكة.

وأوضح "الصقهان" أن القافلة الإرشادية الزراعية هدفها رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين والمهتمين بالزراعة، بالإضافة إلى تعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل منطقة، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية، وكيفية تنفيذها، والتعريف بـ"سعودي قاب"، وأهمية برنامج "حصر".

وتعد فعاليات القافلة استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، والتي انطلقت من مدينة الرياض وعسير والباحة لتحط رحالها في عدد من مناطق المملكة قبل أن تصل لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة مكة، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها. وتستمر فعاليتها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ومن جهته، أعلن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن القافلة وصلت إلى مدينة الطائف وأقيمت الفعاليات لمدة ٣ أيام و انظم لدخولها مسيرة بمشاركة المرور والسيارات الكلاسيكية والخيول وسيارات مكتب الوزارة بالطائف، وانطلقت المسيرة فور وصول القافلة لنقطة الضبط الأمني بالسر مروراً بشارع الحدائق وصولاً لمقر إقامتها بالقرب من مصلى العيد بالردف.

إلى هذا، أوضح مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومدير القافلة الإرشادية المهندس ماجد الحريب أن القافلة الزراعية تسعى دائماً إلى خدمة الوطن والمواطن، وتذهب إلى المزارعين في مزارعهم؛ للوقوف على مشاكلهم التي يواجهونها، حيث يتم تقديم الخدمات والتوصيات من نصح وإرشاد وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمهندسين والفنيين حيث ان إجمالي الكادر المشغل للقافلة ما يقارب 300 فرد منهم 50 خبيراً مشاركاً بالقافلة و50 من المختصين والخبرات المزارعين في عدة مجالات، وعدد من محللي وفني المختبرات في مجال الأمراض وتحليل متبقيات المبيدات والتربة والمياه، حيث كان يرافق القافلة" مختبر متنقل" لإجراء بعض تحاليل التربة ومياه الري الفورية والكشف على الآفات والأمراض الزراعية الحشرية والفطرية والبكتيرية.