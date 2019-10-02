صورة مذهلة لمكة من الفضاء.. كيف بدت أم القرى؟

التقطها الرائد الإماراتي.. وكتب: مع كل الحب للمملكة

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري صورة التقطها لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية على حسابه في "تويتر"، نالت إعجاب المتابعين.

وكتب هزاع المنصوري تعليقاً على الصورة عبر "تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية: "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

يذكر أنه، يوم الأربعاء الماضي، انطلقت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، والأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليج سكريبوتشكا.

ويمضي "المنصوري" 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تمهيداً لهذه الرحلة.