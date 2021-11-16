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"الخارجية" لفتت إلى أن هناك مناطق لا يجب السفر إليها إطلاقًا

بريطانيا تنصح رعاياها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء الضروري

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نصحت بريطانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لا ننصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية، وهناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق"؛ وفقًا لـ"رويترز".