بريطانيا تنصح رعاياها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء الضروري

نصحت بريطانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لا ننصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية، وهناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق"؛ وفقًا لـ"رويترز".
"الخارجية" لفتت إلى أن هناك مناطق لا يجب السفر إليها إطلاقًا
نصحت بريطانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لا ننصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية، وهناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق"؛ وفقًا لـ"رويترز".