شاهد أغرب 10 حوادث طيران في عام 2020

وسط جائحة كوفيد 19

شهدت صناعة الطيران في 2020 أحداثاً مروعة للغاية منذ بداية انتشار فيروس كورونا في العالم

ورغم ذلك لم يخلُ عام 2020 من الأحداث المثيرة التي شهدها قطاع الطيران وفقاً لسي إن إن.

1- مطار ألاسكا الأكثر ازدحاماً في العالم

رغم أن مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي في ولاية ألاسكا تصدر في أبريل قائمة أكثر مطارات العالم في عدد المسافرين، وأصبح هذا المطار الصغير المتواضع لفترة وجيزة أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

2- ازدهار الرحلات الجوية إلى "لا مكان"

أطلقت شركة الطيران الأسترالية كانتاس رحلة لمشاهدة المعالم السياحية المحلية لمدة سبع ساعات، مثل خليج بايرون وغولد كوست، وبيعت التذاكر في غضون عشر دقائق.

3- تحقق مخاوف عارضة الأزياء نعومي كامبل عن الطيران ففي صيف 2019 نظر العالم في دهشة عندما كشفت نعومي كامبل عن طقوسها المتقنة على متن الطائرة والتي تضمنت ارتداء قفازات يمكن التخلص منها ومسح الأسطح بمناديل مضادة للبكتيريا وارتداء قناع للوجه.

4- أطول رحلة طيران في العالم

حلقت طائرة تابعة لشركة الطيران الفرنسية "أير تاهيتي نوي" في أطول رحلة مسافات مجدولة على الإطلاق، عابرة 9،765 ميلا من تاهيتي إلى باريس وهي علامة فارقة فرضتها قيود السفر الأمريكية.

وأصبحت أطول رحلة ركاب مجدولة رسميا في العالم وهي 18 ساعة بين سنغافورة ونيوارك بنيوجيرسي أطول حتى عندما عادت إلى الخدمة في نوفمبر الماضي.

5- راكب يُلقي نفسه من طائرة مقاتلة

حدث هذا عندما نُظمت هذه الرحلة المرعبة للرجل الفرنسي لتكون هدية بمناسبة تقاعده. وتسببت هذه المغامرة المفاجئة في ضغوط شديدة على الفرنسي البالغ من العمر 64 عاماً لدرجة أنه قذف بنفسه من طائرة مقاتلة في الجو، وأمسك الستيني بمقبض زر الكرسي القاذف عن الطريق الخطأ في حالة من الذعر لينطلق في سماء فرنسا قبل أن يهبط في أحد الحقول.

ورغم أن الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، لم يعرب أبداً عن رغبته في الطيران في طائرة مقاتلة، ولم يكن لديه خبرة سابقة في الطيران العسكري، اعتقد الموظفون في شركته أنه سيكون من الجيد أن يخوض هذه الرحلة الممتعة.

6- تحول طائرات الركاب إلى طائرات للشحن

أزالت شركة الطيران البرتغالية هاي فلاي معظم المقاعد من طائراتها إيرباص إيه 380 الوحيدة لإفساح المجال لمزيد من البضائع.

وأثارت ظروف الجائحة اتجاهاً للطيران يُعرف برحلات "الشحن ركاب" وهو مصطلح يجمع بين كلمتي "الركاب" و"الشحن"، حيث تقوم شركات الطيران بتعديل مقصورات الركاب الخاصة بها لحمل البضائع بدلاً من الركاب

7- إقلاع طائرة ذاتياً دون قيادة طيار

أعلنت شركة إيرباص خبر إقلاع إحدى طائراتها التجريبية بنجاح ذاتياً في مطار تولوز بلانياك الفرنسي في شهر نوفمبر الماضي.

ووفقاً لإيرباص، حققت الطائرة من طراز A350-1000 ثماني محاولات إقلاع تلقائي خلال فترة أربع ساعات ونصف مع وجود طيارين في وضع الاستعداد.

8- إقلاع طائرة بدون وقود

تعد طائرة "eCaravan" نتيجة تعاون بين شركة "MagniX" للمحركات وشركة "AeroTEC" للطيران Credit: magniX

وقامت أكبر طائرة تعمل بالكهرباء في العالم بأول رحلة لها في مايو مسجلة بذلك إنجازاً جديداً في مجال التكنولوجيا الكهربائية بالكامل.

وحلّقت طائرة "eCaravan" التي تضم تسعة ركاب في رحلة قصيرة لمدة 30 دقيقة فوق مدينة موسيس ليك في ولاية واشنطن.

9- افتتاح مطار برلين "الملعون"

بعد نحو عقد من التأخير عن موعد الافتتاح المحدد، و4 مليارات يورو أي نحو 5 مليارات دولار زيادة في الميزانية ووسط جائحة كورونا افتتح مطار برلين الجديد أبوابه في نهاية أكتوبر الماضي.

وقد حصل مطار برلين براندنبرغ على 300 مليون يورو كمساعدة حكومية قبل نقل راكب واحد.

10- الطائرة الغامضة

دخلت طائرة إيرباص بيلوجا إكس إل وهي على شكل حوت عملاق، وهي واحدة من أكبر الوحوش في السماء الخدمة بشكل كامل في يناير الماضي.

وتم الكشف عن طائرة غامضة على شكل رصاصة، رُصدت لأول مرة منذ ثلاث سنوات في مطار جنوب كاليفورنيا اللوجستي، في أغسطس الماضي، وهي طائرة خاصة تتسع لستة أفراد وتتعهد بالتحليق بسرعات نفاثة، ولكن مع استهلاك وقود أقل بثمانية أضعاف.