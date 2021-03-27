عملية معقّدة تنهي معاناة أربعينية من ورم في الدماغ بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم

أُجريت في وضعية الجلوس.. والمريضة كانت تعاني دواراً شديداً وفقداناً للتوازن

أنهى فريق طبي متخصّص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم معاناة سيدة "أربعينية" من ورم كبير في قاع المخ، بين المخيخ وعنق الدماغ من جهة اليمين، وتمّ إجراء عملية الإزالة والمريضة في وضعية الجلوس.

وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور ناجي المسعود؛ أن المريضة قدمت إلى المستشفى وهي تشكو دواراً شديداً، وفقداناً للتوازن، وعدم قدرتها على السير اعتماداً على نفسها، إضافة إلى فقدانها القدرة على الاستماع بالأذن اليمنى بنسبة "80 %".

وقال الدكتور المسعود؛ إن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بشكل سريع، حيث تم إجراء الفحوصات الدقيقة اللازمة، وأُخذت لها صورة رنين معناطيسي، وأظهرت النتائج إصابتها بورم كبير في قاع الدماغ بين المخيخ وعنق الدماغ من الجهة اليمنى، مسبّباً ضغطاً شديداً على مراكز الحركة والأعصاب والسمع، وبعد دراسة مستفيضة ومتكاملة للحالة في ضوء نتائج الفحوصات الطبية، قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة في وضعية الجلوس، واستمرت "8" ساعات، وتم فيها استئصال كامل الورم بدقة متناهية -بفضل الله- مع المحافظة على شرايين وأعصاب الدماغ المحيطة.

ولفت إلى أن وضعية الجلوس، تمثل أسلوباً علاجياً آمناً، حيث تقلل من احتمالات تعرُّض بعض مناطق الدماغ الحسّاسة للتلف، وتستخدم عادة في علاج بعض الحالات الدماغية، مثل أورام الدماغ ونوبات الصرع.

وأضاف المسعود بعد "24" ساعة من العملية أظهرت المؤشرات والعلامات الحيوية تحسن الوضع الصحي للمريضة، وتأكّد ذلك من خلال إجراء صور الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، ولاحقاً تم تحويل المريضة إلى قسم التنويم العام، واستمرت حالتها في التحسن باطراد مع العناية الطبية الحثيثة لمدة "10" أيام، ثم غادرت المستشفى بعد أن أكّدت الفحوصات السريرية الدورية الدقيقة شفاءها التام من الأعراض كافة التي كانت تشكو منها.

ونبّه إلى أن أورام الدماغ تعد من أعقد الأمراض لحساسية موقعها وشدة المضاعفات الصحية المترتبة عليها، وحذّر من أن إهمالها قد يؤثر بشكل جذري في حياة المريض، مشيراً إلى أن مَن يشعرون بأعراض أورام الدماغ، كازدواج أو عدم وضوح الرؤية والفقدان التدريجي للإحساس والتوازن وعدم القدرة على التركيز يتعين عليهم زيارة الطبيب بشكل فوري.

الجدير بالذكر أن مستشفيات مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تمتلك الإمكانات كافة التي تساعدها على تقديم أفضل رعاية متكاملة لمرضى جراحات المخ والأعصاب من خلال جرّاحين على مستوى عالٍ من التأهيل والخبرة، وأقسام طوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال حالات الجلطات الدماغية ومشكلات المخ والأعصاب، إضافة إلى عيادات تشخيصية مجهزة وكذلك وحدة عالية التجهيز للعناية المركزة ICU التي تقدم وسائل الرعاية كافة لهؤلاء المرضى، وأيضاً غرف العمليات المجهزة على أعلى مستوى لتلك الإجراءات الجراحية الدقيقة.