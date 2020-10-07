بأعلى حصيلة يومية.. البرازيل تسجّل 41906 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و969141

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و969141 إصابة، فيما توفي 819 بسبب الفيروس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 147494.