بأعلى حصيلة يومية.. البرازيل تسجّل 41906 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و969141

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و969141 إصابة، فيما توفي 819 بسبب الفيروس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 147494.

فيروس كورونا الجديد البرازيل

0

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 01:43 AM

ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و969141

بأعلى حصيلة يومية.. البرازيل تسجّل 41906 إصابات جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

2 288

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و969141 إصابة، فيما توفي 819 بسبب الفيروس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 147494.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد البرازيل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020