رئيس "الهيئات" يوجّه بإيقاف الدورات التدريبية وورشة العمل

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس

وجّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بإيقاف جميع الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الرئاسة العامة بشكل مؤقت، واستبدالها بالتدريب الإلكتروني.

ويأتي هذا التوجيه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المملكة، واستكمالاً للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 03:44 PM

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس

رئيس "الهيئات" يوجّه بإيقاف الدورات التدريبية وورشة العمل

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

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وجّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بإيقاف جميع الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الرئاسة العامة بشكل مؤقت، واستبدالها بالتدريب الإلكتروني.

ويأتي هذا التوجيه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المملكة، واستكمالاً للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.

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الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند فيروس كورونا الجديد

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