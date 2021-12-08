بالفيديو.. احتفاء كبير بولي العهد من أمير قطر عند سُلَّم الطائرة

"محمد بن سلمان" يصل الدوحة في ثالث محطة خليجية لزياراته

"استقبال حار".. هكذا وصف المغردون الاستقبال الذي حظي به سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، فور وصوله العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار محطته الخليجية الثالثة.

وأظهر مقطع فيديو متداوَل الاستقبال الحار من جانب أمير قطر لولي العهد عند سُلَّم الطائرة، قبل أن يصطحب سموه إلى الديوان الأميري؛ لتُجرى مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان.

وأشاد المغردون بالعلاقات الودية التي تجمع الزعيمَيْن، وتجمع البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، متمنين أن تنعكس العلاقات الأخوية على تعزيز مسيرة الإخاء الخليجي.

واستقبل أمير دولة قطر، الشيح تميم بن حمد آل ثاني، سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي، في مستهل زيارته لقطر ثالث محطة خليجية للجولة التي يقوم بها .