تعرّف على شروط تراخيص نشاط العربات المتنقلة في مكة

أمانة العاصمة المقدسة تدعو الراغبين من الجنسين للتقدم

دعت أمانة العاصمة المقدسة الراغبين من الجنسين في ممارسة نشاط عمل العربات والكافتيريات المتنقلة بأنفسهم، إلى التقدم بطلب للإدارة العامة لصحة البيئة في مقرها الواقع في شارع الأمير منصور بمكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن متطلبات إصدار الترخيص، تتضمن "صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول بعد مطابقتها بالأصل، ومشهداً من الأحوال المدنية أو من نظام "أبشر" يثبت أن المتقدم غير موظف حكومي أو عسكري ولا يملك سجلاً تجارياً باسمه، وإرفاق نسخة من الشهادة الصحية التي تثبت خلو طالب الرخصة من الأمراض السارية والمعدية المنتقلة.

وطالبت الأمانة بإرفاق تعهد على طالب الترخيص بالعمل بنفسه في العربة "السيارة" مشددة على ضرورة أن يكون جميع العاملين سعوديين وعدم السماح لأي عامل غير سعودي بالعمل أو البيع، وتقديم ما يثبت ملكية السيارة لطالب الترخيص ورخصة سير سارية المفعول مع الأصل للمطابقة، إلى جانب تقديم صورة من داخل العربة ومن خارجها، وأن تكون السيارة مستوفية للاشتراطات المطلوبة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: سيتم استقبال الطلبات بمقر الإدارة العامة لصحة البيئه في شارع الأمير منصور بمكة المكرمة، والتقديم متاح للجنسين رجال ونساء في الحصول على ترخيص بممارسة نشاط العمل في العربات المتنقلة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أصدر أمس قراراً يقضي بالموافقة على مبادرة تنظيم عمل العربات والكافتيريات المتنقلة "Food Tracks" في نطاق مكة المكرمة.

وتضمن القرار أن تكون ممارسة هذا النشاط كمرحلة أولى في المواقف الرئيسة لحجز السيارات بمداخل مكة المكرمة، فيما تتولى الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية المعنية بتطبيق ومتابعة تنفيذ هذه المبادرة.