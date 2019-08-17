تزيّن بعضها ملابس إحرام .. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة فجراً بالحرم

مقطع تمّ تداوله وصلاة وسط دعوات بالرحمة وأن يسكنهم الله فسيح جناته

تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تشييع 58 جنازة بالحرم المكي الشريف.

وبحسب المعلومات؛ فإن الصلاة تمّت عليهم، فجر أمس الجمعة، بالمسجد الحرام، وسط دعوات المصلين لهم بالرحمة والمغفرة والقبول، وأن يسكنهم فسيح جناته.

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله خلال الساعات الماضية يظهر فيه لحظة تشييع 58 جنازة بالمسجد الحرام؛ منهم مَن ظهر بملابس الإحرام، حيث أكّد مصدرٌ في رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن التشييع كان فجر أمس الجمعة.