ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي"

إطلاق سراح شخصيتين من نظامه

ذكر مصدر أمني في مدينة سرت الليبية، اليوم (الاثنين)، أن وجهاء مدينة مصراتة تواصلوا مع قبيلتي القذاذفة والمجابرة، لتسليم رفات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ونجله المعتصم، وأبو بكر يونس وزير الدفاع وأحد رفاق "القذافي".

وبين المصدر أنه أفرج عن منصور ضو واللواء ناجي حرير، اللذين كانا ينتميان لنظام "القذافي"، إثر تفاهمات بين أعيان قبيلة القذاذفة وأعيان مدينة مصراتة خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن "ضو و"حرير" أفرج عنهما من أحد سجون مصراتة بالقاعدة الجوية بالمدينة، ووصلا إلى مدينة سرت التي ينتميان لها، وفقاً لوسائل إعلام ليبية.