من مؤتمر LEAP.. إطلاق Playhera Mena بالشراكة مع "زين" باستثمارات تتجاوز 375 مليوناً

أعلنت زين بالشراكة مع PlayHera و Zain eSports عن تأسيس شركة PLAYHERA MENA (بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، باستثمارات تصل إلى 375 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث جرى الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في العاصمة الرياض، وعلى شرف نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي.



وتهدف الشراكة إلى تعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية، ورعاية المواهب المحلية في أسواق المنطقة عن طريق خلق بيئة مؤاتية لمبدعي ومصممي محتوى الرياضة الإلكترونية، وتأهيل صانعي محتوى يتمتعون بالشعبية، وذلك عبر خدمات نوعية ذات جودةً سريعة وفائقة التطور، من خلال دمج أحدث التقنيات في هذا المجال، والتي ستحقق أفضل نتائجها بفضل اعتمادها على البنية التحية الرقمية لـ"زين"، الأقوى والأكثر تفوقاً في خدمات الجيل الخامس (5G)، والتي ستسهم في جذب مزيد من الأفراد والشركات المعنية بالألعاب الإلكترونية إلى منصاتها التفاعلية التي تعتبر مركز ومجتمع ألعابٍ متعدد الميزات.



وتم توقيع الاتفاقية على شرف نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، حيث وقع كل من المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، و نايف ملاعب، الرئيس التنفيذي لشركة بلاي هيرا.



وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "سعداء بإنشاء هذا الكيان كقوة إقليمية جديدة في قطاع الرياضات الإلكترونية، واختيار الرياض لتكون المقر الإقليمي لها". وأضاف الدغيثر: "نسعد في زين بمواكبة احتياجات جيلنا الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة، خاصة أنه يعتبر جيلاً متطوراً ويتقن استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والحديثة في عالم الرياضات الإلكترونية".



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"بلاي هيرا" نايف ملاعب: "نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستمكننا من تقديم خدماتنا وعروضنا المميزة للاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل البطولات والألعاب السحابية والمحتوى الحصري والمتاجر الإلكترونية، ونفخر بكوننا منصة سعودية وصلت للعالمية ولدينا تواجد وحضور في الأسواق الرئيسية مثل اليابان التي تعتبر مهد الرياضات الإلكترونية"، وأردف ملاعب قائلاً: "سنواصل العمل على تشجيع الأفراد والشركات للدخول في هذا المجال والاستفادة من منصة بلاي هيرا كبوابة رئيسية لصناعة الرياضات الإلكترونية".



بدوره، أشار مالك حمود، الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين، بأن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع إستراتيجية المجموعة في ضخ الاستثمارات النوعية التي تعود بأفضل النتائج على جميع الأطراف، سواء على القطاع أم الشركات أم العملاء. وقال: "نحرص على توفير أحدث التقنيات التي تثري تجربة عملائنا، وتحقق لهم أعلى قيمة لتجربتهم الرقمية، لا سيما على مستوى الرياضات الإلكترونية التي تشهد نمواً غير مسبوق على مستوى المنطقة، وهو ما يعزز طموحاتنا في أن نكون ركيزة لهذا النوع من الصناعات ونموذجاً عالمياً متفوقاً في هذا المجال، إلى جانب الفرص الاستثمارية الهائلة التي نوفرها وفرص العمل الكبيرة والمتنوعة".



وتطمح "بلاي هيرا"، التي تمتلك حالياً 150 ألف لاعب نشط على منصتها، إلى توسيع وجودها على المستويين الإقليمي والدولي؛ لتكون منصة رائدة في مجال الألعاب الإلكترونية وتقديم خدماتها لكل المهتمين من أفراد وشركات.



وستُمكّن هذه الاتفاقية الحصرية من زيادة نمو قيمة بلاي هيرا في المنطقة، لتقديم خدماتٍ ذات قيمة مضافة للاعبين مثل البطولات، والألعاب السحابية، والمحتوى الحصري الترفيهي، والمتاجر الإلكترونية، كما أنها ستوفر بوابة لدخول هذه الصناعة للرعاة والمستثمرين.