"إدارة مساجد جدة" تحتفي بالذكرى "91".. أرقام وإنجازات ومبادرات رائدة خلال عام مضى

32 داعية ومراقبة وحارسة أمن نفذن 5133 جولة

تزينت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة باللون الأخضر احتفاء بذكرى اليوم الوطني "٩١" لتوحيد المملكة؛ حيث تزيّنت بالأعلام والصور التي تحمل عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى الغالية على القلوب، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات؛ منها تدشين أول دور يقمن به داعيات جدة من قبل إلقاء الكلمات المعزة للدين والقيادة الرشيدة بين منسوبات الإدارة وتكريم عدد من المراقبين والمراقبات المتميزين، خلال العام منذ ١٤٤٢هـ، وتوزيع رسائل الشكر والعبارات لأسر وذوي الشهداء الذي ضحى آباؤهم وأبناؤهم في سبيل الدفاع عن أمن الوطن تقديراً لبطولاتهم.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتزامنًا مع هذه الذكرى التي تحمل تاريخًا حافلًا لقادة هذه البلاد المباركة.

وقال المدير العام لإدارة جدة الشيخ ماجد الشراحيلي: إن الوطن هو عنوان لكل عطاء ونماء، مبينًا أن هذه الذكرى تجسد عنوانًا لوحدة الكلمة ولمّ الشتات وقيام دولة نذرت نفسها لخدمة هذا الدين العظيم ومقدساته والذود عنه، وعنوانًا لوطن ملتف حول ولاة أمره، مقترناً بالأمن والاستقرار.

وذكر "شراحيلي" أنه تم رصد أكثر من ١٥٠٠ جولة راصدة في الميدان من قبل مراقبي ومراقبات الميدان لخدمة بيوت الله تم حصرها والرفع بها للجهات المعنية العمل على إحداثية ٢٥٥٦ مسجدًا، وتم خلال العام ترشيح "٣٠" إمامًا و"٣٠" مؤذنًا لحضور دورة للأئمة والمؤذنين.

وأضاف: "وفقنا ولله الحمد بحصر "١٣٧٥" مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة، وهناك كثير من المبادرات والمنجزات نقف عليها لخدمة الإدارة، والوطن يستحقّ منا كل بذل في سبيل النماء والبناء".

وذكر الشيخ ماجد شراحيلي أن هذه الاستعدادات تأتي إنفاذًا للتوجيه الكريم من وزارة الشؤون الإسلامية وفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

من جهتها أوضحت مديرة القسم النسوي بإدارة جدة فوز بنت جماح بن علي، أن واقع المرأة السعودية اليوم تخطَى مفهوم التمكين؛ حيث صنفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في تمكين المرأة وحقوقها من بين "190" من دول العالم. وبالأرقام.. النساء يَفُقْنَ التوقعات".

وقالت: "نحن ولله الحمد بثقة ولاة أمرنا حظينا بالعمل تحت مظلة الشؤون الإسلامية بدعم من الوزير آل الشيخ، وبكل فخر بلغ عددنا بالإدارة "٣٢" موظفة ما بين مراقبات وحارسات أمن وداعيات نعمل بالميدان لخدمة الدين والوطن، وقد وفقنا بفضل الله لحصر خلال عام ١٤٤٢هـ أكثر من "٥١٢٣" جولة راصدة بالمصليات النسائية بالمحافظة، وحصر عدد "٧٩٠" مصلى نسائيًّا قائمًا، ووقفنا بفضل الله إلى الرفع بأكثر من "٤٤٣" تعدّيًا تم الرفع بها من قبل ذوي الصلاحية".

وأشارت إلى أنه تم حصر أكثر من "١٧٠٠" مسجد للتأكد من تراخيص دور التحفيظ وتفنيد عدد المصليات النسائية، وتم رفعها للفرع بمنطقة مكة، ولا تزال الجهود قائمة في سبيل خدمة ديننا ووطننا وقيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورعاهم.