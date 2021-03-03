قتل زوجته الأولى.. ومفاجأة كبرى عندما حاول مع الثانية

ماذا قالت القاضية عن الرجل الذي يحاول قتل زوجتين؟

قبل سنوات طويلة، تَمَكّن زوج في إسبانيا من قتل زوجته، وقضى في السجن 14 عامًا فقط عقوبة له على هذه الجريمة، على أن تكون رادعة؛ لكن يبدو أن الرغبة في القتل ظلت موجودة لدى هذا الرجل.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الصن" البريطانية ونقلها اليوم موقع "سكاي نيوز عربية"؛ فقد قضت محكمة في إسبانيا بسجن رجل مدى الحياة، بعد إدانته بمحاولة قتل زوجته الثانية.

وسبَق للزوج خوان غارسيا هيرنانديز (66 عامًا) أن تلقّى حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا، عام 1993، بعد إدانته بقتل زوجته الأولى.

وقالت القاضية، خلال إصدار حكم: "من الواضح أن أي رجل قتل أو حاول قتل زوجتين هو رجل خطير"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقام هيرنانديز بعد انهيار زواجه من أليسون (64 عامًا)، بتقييدها بأصفاد بلاستيكية، كتلك التي تستخدمها الشرطة؛ لكن الزوجة استطاعت ببراعة أن تتملص منها بسرعة، رغم إقناعها له بأن الأصفاد كانت أكثر تقييدًا مما كانت عليه.

وبحسب الصحيفة البريطانية؛ فإن الزوجة تعلمت مهارات الحركة وخفة اليد، عندما كانت تعمل مساعدة لأحد مقدمي عروض السحر وخفة اليد.

وأخبر أحد الأطباء النفسيين أليكس تيل المحكمة، بأن هيرنانديز يعاني من أعراض الوهم، وأن هناك "صلة قوية" بين حالته وسلوكه تجاه زوجته.

وأوصى الخبراء بالخضوع للعلاج في وحدة نفسية آمنة قبل إرساله إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبته.