"أمانة الطائف" تلزم وتغرم شركات ومقاولين مخالفين للمواصفات الفنية

ألزمتهم بإعادة ردم الحفريات وسفلتتها من جديد وفق المعايير المعتمدة

طبقت أمانة الطائف غرامات مالية وفق لائحة الجزاءات والغرامات على عدد من الشركات المتعاقدة معها ومع الجهات الخدمية بالمحافظة، بعد أن رصدت 8 مخالفات للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة في أعمالهم.



وفي التفاصيل: أوضحت أمانة الطائف أن إدارة التنسيق التابعة لوكالة المشاريع رصدت عددًا من المخالفات والملاحظات على عدد من مقاولي الحفريات المتعاقدين مع الجهات الخدمية؛ لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر وإعادة السفلتة لخطوط الخدمات التابعة للجهات الخدمية والأمانة؛ الأمر الذي تسبب بوجود حفر بالطرق والميادين العامة.



وأشارت الأمانة إلى أنها ألزمتهم بإعادة ردم ودك الحفريات وسفلتتها مرة أخرى وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إضافةً إلى إيقاف التصاريح الخاصة بهم لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة.



ودعت الأمانة جميع شركات ومقاولي الخدمات بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر والردم والسفلتة، مؤكدة على أنها لن تتوانى في تطبيق الحد الأقصى من الغرامات والجزاءات لكل مقاول لا يراعي جودة العمل، مع إيقاف التصاريح الخاصة به.