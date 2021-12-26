شرطة الرياض تطيح بمواطن ومقيم ومقيمة بحوزتهم 73 كلجم من نبات القات المخدِّر داخل مركبة

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا لجهة الاختصاص

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص؛ مواطن ومقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية بحوزتهم (73) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر داخل مركبة، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورّط المقيم في قضية جنائية بمحافظة جدة.



وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.