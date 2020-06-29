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تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساءً

تشمل 6 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.