إنفوجراف.. احترازات "كورونا" المتخذة في المساجد ابتداءً من اليوم

ضمّت فتح الجوامع قبل الأذان بوقت كاف وإغلاقها بعد الصلاة بـ30 دقيقة

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية، مساء أمس، الإجراءات الاحترازية المتخذة في المساجد ابتداء من 29 شوال.



ووفقًا لإنفوجرافيك من الوزارة، تتضمنت الإجراءات عدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات أو أي شيء آخر من طيب، وفتح المساجد قبل الأذان بوقت كاف وإغلاقها بعد الصلاة بـ 30 دقيقة؛ حيث تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق ما عدا صلاة الفجر 20 دقيقة.





كما تتضمن الإجراءات إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، ورفع المصاحف والكتب، وترك مسافة متر ونصف المتر بين كل مصلّ وآخر، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.