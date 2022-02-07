"ليست من حقه".. "ترامب" أخذ عند انتهاء رئاسته صناديق مليئة بهدايا ورسائل القادة

هيئة الأرشيف الوطني اضطرت إلى الذهاب لفلوريدا لاسترجاعها

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم (الاثنين) أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما، وأخرى من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، ما اضطرّ هيئة الأرشيف الوطني إلى الذهاب لفلوريدا لاسترجاعها.

وينبغي على كلّ رئيس أمريكي عند انتهاء ولايته، أن ينقل محتوى بريده الإلكتروني وسائر الرسائل الورقية ووثائق العمل الأخرى إلى هيئة الأرشيف الوطني المكلّفة بحفظ هذه المستندات، لكن حين غادر واشنطن، قرّر "ترامب" أن يأخذ معه صناديق عدة إلى مقرّ إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن الأغراض التي كانت في هذه الصناديق، هدايا من قادة أجانب، ورسالة تركها له سلفه باراك أوباما، ورسائل عدّة كتبها كيم جونغ-أونغ.

وفي سبتمبر 2018، قال "ترامب" لأنصاره: "إنّ كيم كتب لي رسائل جميلة، إنّها رسائل رائعة، لقد وقعنا في الحبّ".

وتوجّه مسؤولون من هيئة الأرشيف الوطني إلى فلوريدا الشهر الماضي لاسترجاع هذه الصناديق، بما في ذلك رسائل "كيم".