برلمانية تركية معارضة: 7 أشخاص ينضمون للبطالة كل دقيقة

نشطاء ينتقدون حصر "أردوغان" دوْرَ النساء في تربية الأبناء

ناقشت نائبة حزب الشعب الجمهوري "المعارض"، جمزي أك كوش إيلجازدي، تقرير هيئة العمل التركية لعام 2018؛ كاشفة أن معدلات البطالة وصلت إلى مستويات قياسية للمرة الأولى.

ووفق صحيفة "زمان"، قالت "إيلجازدي": معدلات البطالة في عهد حزب العدالة والتنمية ارتفعت بنسبة 497%؛ وفقًا للتقارير الحكومية الرسمية، وفي عام 2003 كان عدد العاطلين عن العمل في تركيا 587 ألفًا و479 مواطنًا، ولكن هذا العدد ارتفع بنحو 497% خلال حكم حزب العدالة والتنمية.

وأماط تقرير هيئة العمل التركية الخاص بعام 2018، الذي ناقشته نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري إيلجازدي، اللثامَ عن أن 82% من العاطلين عن العمل من النساء والشباب.

وأضافت"إيلجازدي": سياسات حزب العدالة والتنمية تَسَبّبت في ارتفاع نسبة النساء والشباب العاطلين عن العمل بنحو 896%، وإن مَن يُنتجون سياسات لا تعترف بالمرأة إلا داخل الأسرة، منذ عام 2003، ويقولون إنهم غير ملزمين بتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات؛ تسببوا في زيادة أعداد النساء والشباب العاطلين بنحو 896% في الفترة بين 2003 و2018.

وينتقد نشطاءُ حصرَ "أردوغان" دوْرَ النساء في تربية الأبناء، ومطالبته النساء بإنجاب أكثر من طفل.

وأوضحت "إيلجازدي" أن عدد الشباب والنساء العاطلين عن العمل في عام 2003، كان 287 ألفًا و303 مواطنًا؛ بينما وصل في عام 2018 إلى مليونين و860 ألفًا و989 مواطنًا؛ مشيرة إلى أن 8 من بين كل 10 يتقدمون لهيئة العمل للبحث عن وظائف من الشباب والنساء.

ولفتت إلى وجود ارتفاع غير مسبوق في طلبات الحصول على تعويضات البطالة، هي الأعلى على مدار 16 عامًا، بقولها: عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في عام 2003 كانت 143 ألفًا و155 طلبًا؛ بينما وصل العدد في عام 2018 إلى مليون و635 ألفًا و111 طلبًا.

وأردفت النائبة المعارضة: شهد عام 2018 انضمام سبعة أشخاص لصفوف العاطلين عن العمل كل دقيقة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل وفقًا لبيانات هيئة العمل التركية 3 ملايين و509 آلاف و603 عاطلين؛ بينما كان العدد 587 ألفًا و479 عاطلًا في عام 2003.

وزاد عدد العاطلين عن العمل في تركيا بمقدار مليون شخص عن العام الماضي؛ إذ يتجاوز عدد العاطلين الآن أربعة ملايين شخص، وفق بيانات رسمية.