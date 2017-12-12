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فيما استفاد 70 ألفاً من العفو الذي أصدرته الجهات الأمنية السعودية ليعودوا لديارهم

10 آلاف إثيوبي مخالف يغادرون السعودية في 20 يوماً.. وأديس أبابا: نعيد تأهيلهم

كشف مسؤول إثيوبي أن الحكومة الإثيوبية استقبلت نحو 10 آلاف عامل من مواطنيها كانوا يقيمون فى السعودية بطريقة غير قانونية، في الفترة ما بين 15 نوفمبر و5 ديسمبر.

وبحسب "pmnews"، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ميليس أليم، أن وزارته تقوم بعمل إعادة تأهيل مواطنيها العائدين من المملكة بسوق العمل.

وكانت الجهات الأمنية بالسعودية قد أصدرت في شهر مارس الماضي عفواً لمدة 90 يوماً للعمالة المخالفة لمغادرة البلاد قبل أن تمدد العفو؛ حيث استفاد أكثر من 70 ألف إثيوبي من العفو ليعودوا إلى ديارهم.

يُذكر أن الجهات الامنية تقوم بحملات ميدانية منذ عدة أيام لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة في كل مناطق المملكة، وكشفت إحصائيات حديثة للحملة الوطنية "وطن بلا مخالف"، تسجيل 181 ألف مخالف ضُبطوا في الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة خلال 26 يوماً منذ بداية الحملة.