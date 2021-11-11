دراسة عالمية: السعودية الدولة الأقل تكلفة عالميًّا لتملك المنازل

أجريت في 109 دول حول العالم وتم خلالها مراعاة متوسط الدخل

كشفت دارسة عالمية أجرتها شركة بريطانية متخصصة في العقارات، أن السعوديةَ الدولةُ الأولى عالميًّا في "القدرة التي يملكها المواطنون على تحمل تكاليف" شراء المنازل في عام 2021.

وأشارت دراسة "روفينج ميغاستور" إلى متوسط راتب سنوي يزيد قليلًا على "20355 دولارًا" (ما يعادل 76331 ألف ريال)، ومساحة 100 متر مربع بتكلفة "90774 دولارًا" (أي ما يزيد قليلًا على 340 ألف ريال).

وأجريت الدراسة في 109 دول حول العالم، وتم خلالها مراعاة متوسط الدخل بعد الضريبة، إلى جانب عدد السنوات التي يستغرقها شراء منزل مساحته 100 متر مربع بمتوسط الراتب السنوي.

أفضل 10 دول لشراء منازل بأسعار مناسبة:

1- السعودية

2- جنوب إفريقيا

3- أمريكا

4- بورتا ريكو

5- الإمارات

6- فلسطين

7- عمان

8- أيسلندا

9- قبرص

10- قطر