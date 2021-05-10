أمانة نجران تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية

إغلاق منشأة واحدة وإصدار 4 مخالفات لأخرى لم تلتزم بالاحترازات

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 914 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة تجارية واحدة، وإصدار 4 مخالفات لمنشآت تجارية أخرى، لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية كافة، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم "940" أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.